Müller-Zukunft bald geklärt?

Funktionär, TV-Experte – oder doch weiter Profifußballer?

Die Zukunft von Bayern Münchens Ikone Thomas Müller ist weiterhin offen. Die Sport Bild berichtet nun, dass den 35-Jährigen ein Wechsel im kommenden Sommer in die amerikanische MLS durchaus reizen könnte. Der Vertrag von Müller beim deutschen Rekordmeister läuft am 30. Juni 2025 aus. Seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft hatte Müller zuletzt nach der EM beendet.

Müller wehrte in den letzten Wochen Fragen nach seiner Zukunft immer kategorisch ab. Doch sowohl die Bayern als auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) würden Müller nach dessen Karriereende gerne in anderer Funktion einbinden, heißt es. Der Routinier soll zudem schon Anfragen als TV-Experte vorliegen haben. Darüber hinaus ist Müller als Werbepartner schon jetzt sehr gefragt.

Müller im DFB-Pokal auf Rekordjagd

Fakt ist indes, dass sich Müller weiter auf Rekordjagd befindet. Beim Pokalspiel der Bayern am Mittwochabend bei Mainz 05 (live auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass) stand der Routinier vor seinem 67. Pokaleinsatz für die Münchner. Manfred Kaltz bestritt für den Hamburger SV ebenfalls 67 Pokalpartien, nur Karl-Heinz Körbel hat noch mehr für einen Klub bestritten: 70 für Eintracht Frankfurt.

Mit 718 Pflichtspielen ist Müller, der seit über 24 Jahren das Bayern-Trikot trägt, bereits Rekordspieler der Münchner. Mit 153 Einsätzen für nur einen Klub hält der Weltmeister von 2014 zudem die Bestmarke in der Champions League.

