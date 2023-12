Zuletzt vereinslos: Ex-Austrianer Kvasina wechselt nach Tschechien

Neuer Klub für Marko Kvasina! Der ehemalige österreichische Nachwuchs-Internationale schließt sich dem FC Slovacko an. Beim tschechischen Erstligisten unterschreibt der Stürmer einen Vertrag bis Sommer 2026. Das gab der Klub am Mittwoch offiziell bekannt.



Kvasina wurde bei der Wiener Austria ausgebildet und war zuletzt vereinslos. Bis 26.10. stand er bei Göztepe unter Vertrag. Als 17-Jähriger feierte er sein Debüt in der österreichischen Bundesliga. Nach seinem Abschied von der Austria kickte er u.a. beim ehemaligen SV Mattersburg, Oostende in Belgien und Luzern in der Schweiz.

Sein neuer Klub Slovacko liegt in der tschechischen Liga aktuell mit 35 Punkten auf Rang vier. Auf Tabellenführer Sparta Prag fehlen 15 Zähler.