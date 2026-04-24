Zuletzt zwei Pleiten im direkten Duell: Salzburg will Rapid-Krise ausnutzen

Der einen Punkt zurückliegende erste Sturm-Graz-Verfolger Red Bull Salzburg trifft in der 29. Runde der ADMIRAL Bundesliga auswärts auf den wieder einmal kriselnden SK Rapid (Sonntag, ab 14 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!), der allerdings gegen die „Bullen“ zuletzt zweimal gewann.

Die Hütteldorfer warten bereits seit vier Partien auf einen Sieg, haben aber aufgrund der beiden 1:0-Siege gute Erinnerungen an die jüngsten Duelle mit Salzburg. Der Erfolg in Wals-Siezenheim zum Auftakt der Meistergruppe sei gemeinsam mit dem 4:2 gegen den LASK die bisher stärkste Rapid-Leistung in seiner Amtszeit gewesen, sagte Trainer Johannes Hoff Thorup. Der Rückblick auf diese Partie „kann uns einen zusätzlichen Schub an Selbstvertrauen geben“.

Dringenden Bedarf dafür gibt es spätestens seit dem Heim-0:2 gegen Hartberg am Mittwoch. „Aber ich erwarte, dass wir zurückschlagen. Manchmal ist es gut, nach so einer Enttäuschung gleich wieder zu spielen“, betonte Hoff Thorup. Für die Partie waren bis Freitagvormittag über 22.500 Tickets abgesetzt, 400 Gäste-Fans werden erwartet.

Sie werden laut Salzburg-Trainer Daniel Beichler eine „Bullen“-Mannschaft sehen, die nach den beiden Siegen über die Austria wieder voll anschreiben möchte. „Wir wollen jene Dinge, die wir jetzt zuletzt gut gemacht haben, wieder in unserem Spiel sehen, werden aber schon die eine oder andere Adaptierung vornehmen“, kündigte der Ex-Teamspieler an. Sein Klub liegt als Zweiter nur noch einen Punkt hinter Spitzenreiter Sturm Graz, den viertplatzierten Hütteldorfern hingegen fehlen vier Runden vor Schluss schon fünf Zähler auf Rang eins.

(APA) / Artikelbild: GEPA