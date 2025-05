Zulj-Doppelpack gegen Rapid! LASK macht großen Schritt Richtung Europa

Der LASK hat den ersten Schritt Richtung Europa gemacht. Am Donnerstag feierten die Linzer vor eigenem Publikum im Hinspiel des Europacup-Playoff-Finales gegen Rapid einen 3:1-Sieg. Will Grün-Weiß die Saison noch retten und sich den Startplatz für die Conference-League-Qualifikation holen, muss im Rückspiel am Sonntag (17.00 Uhr/live auf Sky oder im Stream mit Sky X) in Wien eine klare Leistungssteigerung her.

Die 30 Minuten lang völlig abgemeldeten Gäste glichen nach der frühen LASK-Führung durch Robert Zulj (5.) dank eines Foul-Elfers von Matthias Seidl (26.) zwar überraschend aus, gingen nach den Treffern von Ismaila Coulibaly (66.) und Zulj (91.) aber als verdienter Verlierer vom Platz. Der LASK baute damit seine gute Rapid-Bilanz aus. Neun Spiele in Folge ist man gegen die Hütteldorfer ungeschlagen, in den jüngsten sechs Heimspielen gab es fünf Siege.

Die Athletiker kreuzten mit einer Änderung im Vergleich zum 2:0 über Hartberg auf, in der Defensive ersetzte Modou Cisse den erkrankten Philipp Ziereis. Rapid nahm nach dem 2:4 gegen Salzburg im letzten Spiel der Meistergruppe drei Änderungen vor. Defensiv werkte Nenad Cvetkovic anstelle von Ange Ahoussou, im Mittelfeld bzw. der Offensive kamen Moritz Oswald und Louis Schaub für Dion Beljo und Andrija Radulovic.

LASK mit Blitzstart

Der LASK begann überfallsartig und führte nach etwas mehr als vier Minuten 1:0. Nach schnellem Konter war der unbedrängte Zulj aus fünf Metern zur Stelle. Die klar überlegenen Linzer präsentierten sich spielfreudig, zweikampfstark und fütterten immer wieder Stürmer Maximilian Entrup mit langen Bällen. Gefährlich wurde es aber nach einer längeren Angriffsphase, ein Andrade-Köpfler pfiff nur Zentimeter am Tor vorbei (21.). Das sollte sich rächen.

Ohne Not brachten sich die Linzer um die Früchte ihrer Arbeit. Nach einem von Goalie Tobias Lawal schlecht herausgespielten Ball brachte Coulibaly Matthias Seidl im Strafraum zu Fall, der Gefoulte selbst verwertete mit einem präzisen Flachschuss ins linke Eck. Rapid hatte plötzlich Oberwasser, beim LASK lief kaum noch etwas zusammen. Chancentechnisch gab die wieder auf Null gesetzte Partie zwar weiter nicht viel her, bot noch vor der Pause aber eine „Tausendprozentige“: Die ließ Rapid-Stürmer Guido Burgstaller aus sechs Metern liegen, weil Lawal den perfekten Hechtsprung zeigte (42.).

LASK dominiert zweite Hälfte

Gleich nach Wiederbeginn prüfte der LASK in Person von Krystof Danek mit einem direkten Freistoß Rapid-Goalie Niklas Hedl, im Anschluss ließ ein Andrade-Köpfler die Latte erzittern (48.). Rapid fand offensiv nicht mehr statt, die Oberösterreicher hatten neuerlich mehr vom Spiel, mussten sich aber weitere 20 recht ereignislose Minuten gedulden. Nach Kombination von Hrvoje Smolcic und Ivan Ljubic packte Coulibaly von der Strafraumgrenze einen ebenso strammen wie präzisen Flachschuss ins rechte Eck aus.

Eine Antwort von Rapid blieb diesmal aus. Während der Sieger der Qualifikationsgruppe nicht mehr viel riskierte, zwang aufseiten des Fünften der Meistergruppe einzig Joker Ahoussou Lawal zum Eingreifen (82.). Vielmehr waren es im Finish die Hausherren, die Rapid noch zum Schwimmen brachten und dank Zulj ihre Ausgangsposition für Sonntag verbesserten.

Alle Tore:

1:0 Robert Zulj (5.)

1:1 Matthias Seidl (26./E)

2:1 Ismailia Coulibaly (66.)

3:1 Robert Zulj (90.+1)

