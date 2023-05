Trotz des 4:0-Sieges des LASK gegen Austria Klagenfurt (Spielbericht + VIDEO-Highlights) scheint Robert Zujl noch Verbesserungsbedarf in der Leistung seiner Mannschaft zu sehen.

Nach einer torlosen ersten Spielhälfte geht den Linzern in den zweiten 45 Minuten ein Kantersieg gegen die Kärntner. Doppeltorschütze Zujl sagt am Sky Mikro: „Wir wollen nächste Woche in Klagenfurt eine bisschen bessere Leistung zeigenund dann schauen wir weiter“, so der Torschütze.