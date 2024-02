Zulj rettet LASK vor Heimniederlage gegen Klagenfurt

LASK-Goalgetter Robert Zulj rettet dem LASK im Duell gegen Austria Klagenfurt einen Punkt im Kampf um die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga.

Die Linzer gehen durch Goalgetter Robert Zulj in der 30. Minuten in Führung, nur sechs Minuten später kann Sinan Karweina für die Klagenfurter ausgleichen. In der Schlussphase bringt Christopher Cvetko per Freistoß die Gäste in Führung (82.), ehe erneut Zulj für den LASK trifft (93.).

Klagenfurt startet gut ins Spiel und hat durch Sebastian Soto in den ersten zehn Minuten zwei gute Abschlussmöglichkeiten. Die Linzer versuchen immer wieder Akzente nach vorne zu setzen, doch es sollte in der ersten 25 Minuten nicht klappen. In der 22. Minute scheitert SKA-Rückkehrer Christopher Cvetko an der Linzer Stange und verpasst seinen zweiten Saisontreffer knapp.

Nach einer halben Stunde geht dann entgegen des Spielverlaufs der LASK in Führung. Andres Andrade spielt den Ball im Strafraum zu Robert Zulj, der den Ball mit dem ersten Torschuss zum 1:0 für die Linzer einschiebt. Doch die Führung hielt nur sechs Minuten. Sinan Karweina chippt den Ball nach einem Stanglpass von Nicolas Bilder souverän über LASK-Torhüter Tobias Lawal zum verdienten 1:1-Ausgleich.

Nach der Pause legt die Linzer Offensive deutlich nach. Robert Zulj trifft in der 58. Minute nach Einzelleistung von Moses Usor zur vermeintlichen Führung der Oberösterreicher, doch der Treffer wird aufgrund eines Handspiels von Usor von Schiedsrichter Markus Hameter zurückgenommen. Das dürfte den 32-jährigen Stürmer wohl angestachelt haben. In den darauffolgenden Minuten kam Zulj zu zwei weiteren Topchancen, der Ball wollte dennoch nicht ins Tor der Klagenfurter.

Die Handspiel-Szene im Video:

In der 82. Minute dann der vermeintliche Schlusspunkt der Partie: Andrade foult Karweina rund 22 Meter vor dem Linzer Tor. Cvetko schießt den Ball ins Kreuzeck, Lawal bleibt ohne Chance. Doch die Rechnung wurde ohne Robert Zulj gemacht: In der 93. Minute schießt Zulj den Ball

Alle Tore im Überblick:

1:0 – Robert Zulj (30.)

1:1 – Sinan Karweina (36.)

1:2 – Christopher Cvetko (82.)

2:2 – Robert Zulj (90.+3)

