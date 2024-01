Zum 125. Geburtstag: SK Rapid präsentiert Jubiläumstrikot

„Gelebte Tradition. Damals, wie heute.“ Unter diesem Motto würdigt der SK Rapid seine 125-jährige Geschichte mit einem Jubiläumstrikot. Das Sondertrikot ist auf 1.899 Stück limitiert und hat die Gründungsfarben Blau und Rot.

„Gemeinsam mit Ausrüster PUMA und 11teamsports erinnert der SK Rapid dabei an seine Wurzeln in der Arbeiterschaft, da die beiden Farben 1897 aus dem Logo der Hutfabrik Böhm entnommen wurden. Dort waren die ersten Spieler des I. Wiener Arbeiter Fußball-Clubs, dem Vorgängerverein des SK Rapid, berufstätig, ehe am 8. Jänner 1899 auf Antrag des jüdischen Sekretärs Wilhelm Goldschmidt die Umbenennung erfolgte“, heißt es in einer Aussendung des SCR.

Das Trikot, welches in eine blaue und eine rote Hälfte geteilt und mit einer edlen Knopfleiste versehen ist, erinnert an die Spielerkleidung Rapids in dessen Anfangsjahren. Diese Variante trugen die Hütteldorfer nämlich auch auf dem ersten bekannten Mannschaftsfoto im Jahr 1902. Bis 1906 waren die Vereinsfarben von Rapid Blau und Rot, ehe der Wechsel auf Grün und Weiß erfolgte. Fast 90 Jahre lang waren die Gründungsfarben kaum noch zu sehen, ehe sie durch traditionsbewusste Fans wieder zum Leben erweckt und fortan regelmäßig auf Auswärtstrikots zu sehen sind.

Getragen wird das Jubiläumstrikot im ÖFB-Cup Viertelfinale gegen den SKN St. Pölten im Allianz Stadion, womit der SK Rapid auch zuhause wieder einmalig in Blau und Rot auftritt.

Steffen Hofmann, Geschäftsführer SK Rapid: „Das 125-jährige Jubiläum des leiwandsten Klubs wollten wir mit einem ganz besonderen PUMA-Trikot feiern. Ohne einem starken Fundament aus der Vergangenheit gibt es keine Zukunft. Daher erinnern wir mit diesem edlen Stück Stoff an unsere Wurzeln in der Arbeiterschaft und stellen unsere Gründungsfarben sowie das adaptierte Gründungswappen in den Vordergrund. Mit unserem aktuellen Wappen, welches in den Rückennummern eingebunden ist, und dem grün-weißen Patch auf der Vorderseite schaffen wir zudem einzigartige Berührungspunkte zur Gegenwart.“

Premiere für das adaptierte Gründungswappen

Auf dem Jubiläumstrikot ist außerdem zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte das Gründungswappen Rapids – in überarbeiteter Form – zu sehen. Dieses wird wie bisher zu besonderen Anlässen eingesetzt, ersetzt jedoch nicht das Hauptwappen mit den drei Sternen. Im Gegensatz zur vorigen Version ist dabei u.a. eine Weltkugel anstatt eines Fußballs im Hintergrund zu sehen.

Rapideum-Leiter Julian Schneps dazu: „Schon zum 120-jährigen Jubiläum wurde die Richtigkeit des Gründungswappens im Rahmen einer Sonderausstellung thematisiert. Das haben wir zum Anlass genommen, dieses Wappen zu korrigieren und bestmöglich an das Original von damals anzupassen. Als Vorbild wurde hierbei vorrangig das Wappen der Mitgliedskarte aus dem Jahr 1899 herangezogen, sowie eine Anstecknadel, die auch im Rapideum ausgestellt ist. Da Wappen auf den Rapid-Trikots erst langsam ab den 1980er-Jahren sichtbar wurden, handelt es sich um das erste Rapid-Trikot überhaupt in der 125-jährigen Vereinshistorie, auf welchem das Gründungswappen angebracht ist.“

Darüber hinaus bietet das Jubiläumsdress eine weitere Besonderheit: Jedes erwerbbare Trikot ist mit einem nummerierten Patch versehen. Die Nummer, die jeweils nur einmalig vergeben wird, kann jede Rapidlerin und jeder Rapidler nach Verfügbarkeit frei wählen. Auch das Geburtsjahr des SK Rapid ziert den Nacken des Shirts, welches nach der Präsentation im Rahmen des Geburtstagsabends mit Ende der Veranstaltung ausschließlich online unter rapidshop.at erhältlich ist.

(Red., skrapid.at) / Bilder: Red Ring Shots