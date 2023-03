Zum NACHSEHEN: „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ mit Bernd Wiesberger

Als zwölften Gast bei „RIESENrad- Sportgrößen im Waggon 28“ begrüßt Kimberly Budinsky den österreichischen Profi-Golfer Bernd Wiesberger. Der Burgenländer war schon von klein auf eng mit dem Golfsport verbunden. Im Alter von nur sieben Jahren erlangte er die Platzreife in seiner Heimat Bad Tatzmannsdorf. Nach Erfolgen als Amateur entschied er sich im Alter von 21 Jahren für einen Wechsel zu den Profis. Als erster Österreicher spielte er 2015 beim Masters in Augusta und vertrat Europa im Ryder Cup.

Im Sporttalk spricht der 37-jährige über seinen emotionalen Turniersieg 2012 in Österreich, die schwierige Zeit nach der Handgelenksverletzung 2018 und das darauffolgende „Bombenjahr“ 2019, sowie über die Bedeutung des Golfsports in seinem Privatleben. Weiters verrät Wiesberger, welches Turnier alle Spieler gewinnen wollen, was das Besondere am Ryder Cup ist und was für ihn im Golf das Pendant zum 12. Mann im Fußball ist.



Bild: Rene Hundertpfund