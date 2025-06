Zum sechsten Mal in Folge: Australien für WM qualifiziert

Australiens Fußball-Nationalteam hat sich zum sechsten Mal in Folge für die WM qualifiziert.

Die „Socceroos“ fixierten die Teilnahme an der Endrunde in Nordamerika 2026 am Dienstag mit einem 2:1 in Jeddah gegen Saudi-Arabien. Australien hätte das Ticket für das Turnier im nächsten Jahr in den USA, Kanada und Mexiko nur noch mit einer hohen Niederlage verspielen können. Die größten WM-Erfolge sind zwei Achtelfinal-Teilnahmen (2006, 2022).

(APA) / Bild: Imago