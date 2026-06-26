Zum WM-Abschied: Türkei feiert Last-Minute-Sieg gegen USA

Das Stars-and-Stripes-Team, dessen Tore Auston Trusty (3.) und Sebastian Berhalter (49.) erzielten, bekommt es im Sechzehntelfinale am 2. Juli in Santa Clara mit Bosnien-Herzegowina, dem Dritten von Gruppe B, zu tun. Für die mit großen Hoffnungen angereiste Türkei, die weiters durch Arda Güler (10.) und Baris Yilmaz (31.) traf, geriet die erste WM seit 2002 trotz des finalen Erfolgs zum Debakel.

Rotation bei beiden Mannschaften

Das Duell zweier Rotations-Teams – sieben Wechsel bei den Türken, gar neun bei den USA – begann ganz nach Geschmack der Heimfans. Trusty schoss nach Corner wuchtig ein. Die Türkei fing sich aber schnell und jubelte nur sieben Minuten später über das erste Tor im Turnier: Güler schloss nach schneller Kombination aus rund sieben Metern überlegt ab und verlieh seiner Mannschaft in einer flotten Partie neues Feuer. Nur Momente, nachdem die neuerliche Führung der USA nach einem Treffer von Mark McKenzie wegen Abseits aberkannt wurde, erhöhte Yilmaz neuerlich infolge einer schönen Kombination auf 2:1 für die Türkei.

Nach Wiederbeginn waren es aber neuerlich die USA, die sich für einen energiegeladenen Start mit dem Ausgleich durch Berhalter belohnten. Die Elf von Starcoach Mauricio Pochettino blieb für den Rest der Partie das gefährlichere Team, war aber nicht vom Glück verfolgt – etwa als Joker Christian Pulisic nach Rettungsaktion von Goalie Ugurcan Cakir nur an der Stange anklopfte (63.). Mit der letzten Aktion des Spiels gab die Türkei der Partie aber neuerlich die Wende, der kurz zuvor eingewechselte Ayhan vollstreckte aus Kurzdistanz.