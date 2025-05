Zur Meister-Krönung: Klopp kehrt nach Liverpool zurück

Rückkehr zur Meister-Krönung: Jürgen Klopp wird am Sonntag erstmals seit seinem Abschied aus Liverpool vor genau einem Jahr an der Anfield Road zu Gast sein.

„Ich habe gehört, dass er da sein wird, jawohl. Sehr schön“, sagte Klopps Nachfolger Arne Slot am Freitag. Der Zeitpunkt könnte passender kaum sein: Am Rande des letzten Saisonspiels gegen FA-Cup-Sieger Crystal Palace (um 17:00 Uhr live bei Sky – streame mit Sky X!) wird Liverpool die Trophäe für den Gewinn der Premier League überreicht.

Klopp hatte zuletzt eine Reise nach Liverpool vor dem Gewinn der Meisterschaft vermieden. „Da bin ich abergläubisch. Wenn ich zum ersten Mal wieder im Stadion bin und sie verlieren – oh, verdammt! Also gehe ich erst, wenn alles entschieden ist“, hatte der heutige Global Head of Football von Red Bull im März gesagt. Seit dem 27. April steht Liverpool als Meister fest.

Klopp „nicht auf dem Bus“

Am Montag steigt dann auch die große Meister-Parade in der Stadt – anders als beim Corona-Titel 2020 endlich auch mit Fans. Und mit Klopp? Den Titel wolle er als Fan feiern, hatte der 57-Jährige bereits angekündigt.

„Mein Plan ist, beim letzten Spiel in Liverpool zu sein – aber natürlich nicht auf dem Bus. Ich werde mit den Menschen feiern, die ich damals auf dem Bus um mich hatte“, so Klopp, der zumindest 2019 beim Champions-League-Triumph eine Parade mit Fans erleben durfte.

