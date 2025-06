Zur Saisoneröffnung: Austria Wien testet gegen Traditionsklub

Austria Wien hat den Gegner für die offizielle Saisoneröffnung verkündet. Die Veilchen treffen in der Generali Arena am 18. Juli (19 Uhr) auf den deutschen Zweitligisten und Traditionsklub Hertha BSC.

Die Berliner weilen ab dem 11. Juli in Kitzbühel im Trainingslager und schließen dieses mit dem Spiel gegen die Austria ab. Das Duell Austria Wien gegen Hertha BSC gab es zwar bereits fünf Mal im Rahmen von Testspielen. Das letzte liegt bereits mehr als 28 Jahre zurück: Am 7. Februar 1997 konnte sich die Austria im Winter-Trainingslager in Portugal mit 2:1 durchsetzen.

Sportvorstand Jürgen Werner sagt über das Duell: „Wir freuen uns sehr, mit Hertha BSC einen großen, renommierten Verein aus Deutschland für unsere Saisoneröffnung gewonnen zu haben. Beide Klubs haben eine große Geschichte und ebenso große Zugkraft. Ich denke, die gesamte Austria-Familie – Spieler, Staff, Fans, Partner – kann sich auf diese Partie freuen, bevor wir voller Tatendrang in die neue Saison starten.“

Tickets für das Duell sind laut Klubangaben ab Mittwoch, den 2. Juli erhältlich.

Bild: GEPA