Zurück im Hotel: Ferrari-Pilot Sainz fühl sich vor Saudi-GP unwohl

Ferrari-Pilot Carlos Sainz klagt vor dem Großen Preis von Saudi-Arabien über Unwohlsein.

Wie die Scuderia am Mittwoch mitteilte, verließ der 29 Jahre alte Formel-1-Pilot die Strecke wieder und begab sich ins Hotel. Was genau Sainz hat, erklärte Ferrari nicht. Die Termine am Mittwoch, an dem unter anderem Medien- und Sponsorenarbeit auf dem Jeddah Corniche Circuit anstanden, konnte Sainz nicht wahrnehmen.

Podium beim Saisonauftakt

Am vergangenen Samstag hatte Sainz beim Auftakt in die Saison in Bahrain den dritten Platz belegt. Der gebürtige Madrilene fährt seine letzte Saison für Ferrari. Er muss seinen Platz für Rekordweltmeister Lewis Hamilton räumen, der von Mercedes zur Scuderia wechseln wird. Einen neuen Arbeitgeber hat Sainz noch nicht.

Das Rennwochenende aus Jeddah seht ihr am Mittwoch live auf Sky – streame mit dem Sky X-Traumpass!

(dpa/Red.)

Bild: Imago