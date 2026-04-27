Zurück im Training: PSG-Duo bereit für Bayern-Kracher

Titelverteidiger Paris Saint-Germain kann im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern am Dienstag voraussichtlich auf nahezu seinen kompletten Kader zurückgreifen.

Beim Abschlusstraining am Montagmittag hatte Trainer Luis Enrique auch die zuletzt angeschlagenen oder verletzten Vitinha und Achraf Hakimi an Bord.

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Mittelfeldchef Vitinha hatte die jüngsten beiden Ligaspiele gegen den FC Nantes und bei Angers SCO (jeweils 3:0) wegen einer Fersenverletzung verpasst. Der frühere Dortmunder Hakimi war in Angers zur Halbzeit angeschlagen ausgewechselt worden.

Auch Vitinhas portugiesischer Landsmann Nuno Mendes, der nach überstandener Oberschenkelblessur in Angers ein Kurz-Comeback gegeben hatte, war dabei. Das galt ebenfalls für Weltfußballer Ousmane Dembélé sowie die Offensivstars Désiré Doué und Chwitscha Kwarazchelia, die in der Liga zuletzt allesamt komplett geschont worden waren.

Damit muss Enrique wohl nur auf Linksaußen Quentin Ndjantou (Oberschenkel) verzichten. Bei der Einheit am Montag auf dem PSG-Campus in Poissy nordwestlich von Paris stattete Klub-Präsident Nasser Al-Khelaifi der Mannschaft einen Besuch ab. Er unterhielt sich abseits des Platzes mit Kaderplaner Luis Campos.

(SID)/Bild: Imago