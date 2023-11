Zurück in der Stadt der Sünde – Der Große Preis von Las Vegas live bei Sky

Das starke Sky Sport F1 Team am Wochenende im Einsatz: Sky Experte Ralf Schumacher, Kommentator Sascha Roos sowie Reporterin Sandra Baumgartner und Moderator Peter Hardenacke, dazu der Datenexperte Leo Lackner Das Rennen am Sonntag um 6:55 Uhr in der Früh, Vorberichte ab 5:30 Uhr – Wiederholung ab 13:30 Uhr Für ein besonderes Rennerlebnis auf Sky Q: Alle Sessions in UHD/HDR, zahlreiche innovative Funktionen wie On-Board-Kameras, „Pitlane Channel“, „Data Channel“, „Driver Tracker“ und „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion. Eine neue Ausgabe des Podcasts „Backstage Boxengasse“ seit gestern verfügbar Nur Sky überträgt alle 22 Rennen der Saison 2023 vom ersten freien Training bis zur finalen Pressekonferenz nach der Siegerehrung live auf Sky Sport F1 Streame das Rennwochenende mit dem Sky X Traumpass!



Viva Las Vegas! Nach über 40 Jahren kehrt die Formel 1 in die Glitzermetropole zurück. Der teuerste Grand Prix aller Zeiten ist ein absolutes Prestige-, ein Mammutprojekt. Ein erneutes Desaster, wie es 1981 und 1982 der Fall war, als die Königsklasse des Motorsports auf einem Parkplatz hinter dem Caesars-Palace-Hotel ausgetragen wurde, soll um jeden Preis vermieden werden.

Doch nicht nur das – die Welthauptstadt des Glücksspiels will alles bisher Dagewesene an Glamour und Spektakel in der Formel 1 übertreffen. Dieses Vorhaben macht sich nicht nur bei der geplanten Mega-Eröffnungsfeier bemerkbar, sondern auch im Streckenlayout.

Die 6,201 Kilometer lange Strecke mit drei Geraden und zwei DRS-Zonen führt unter anderem über den berühmten Strip, Spitzengeschwindigkeiten um die 340 km/h sind möglich. Entsprechend wird Action sowohl auf als auch neben der Strecke geboten.

Sky ist am Wochenende in Las Vegas hautnah dabei und überträgt den Großen Preis von Las Vegas am Sonntag live. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können die Motorsportfans alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Sascha Roos wird alle Sessions in Las Vegas live kommentieren und hierbei von Sky Experte Ralf Schumacher unterstützt. Ebenfalls vor Ort begrüßen außerdem Moderator Peter Hardenacke und Reporterin Sandra Baumgartner die Zuschauer:innen. Leo Lackner wird als Datenexperte das Renngeschehen wie gewohnt begleiten.

Das Rennen startet am Sonntag um 6:55 Uhr in der Früh, die Vorberichte beginnen bereits ab 5:30 Uhr. Eine komplette Wiederholung samt Vor- und Nachberichte erfolgt zur gewohnten Europa Grand Prix Zeit ab 13:30 Uhr.



Die Formel 1® auf Sky Q: Das Rennen in UHD – Alles an einem Ort

Das Rennen in Las Vegas gibt es auch in ultrascharfer Ultra HD HDR Bildqualität und ohne Werbeunterbrechungen während des Renngeschehens. Die Zuschauer:innen können sich on Demand auf Sky Q und Sky Go immer das Beste der Formel 1 und des Motorsports ansehen, wann es ihnen passt. Mit zahlreichen innovativen Funktionen wie 20 On-Board-Kameras aller Fahrer, dem „Data Channel“ und dem „Driver Tracker“ sowie der smarten „Was hab‘ ich verpasst?“-Funktion können die Zuschauer:innen weiterhin ihr Rennerlebnis individuell gestalten. Zudem können die Sky Kund:innen Highlight-Videos aller Sessions und die besten Klassiker-Rennen jederzeit mit Sky Q abrufen.

Sendeplan für den Großen Preis von Las Vegas live auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 16.11.:

14:00 – 14:15 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf Sky Sport News

16:45 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Fahrer

17:30 – 18:00 Uhr: Eröffnungsfeier

Freitag, 17.11.:

5:15 – 07:00 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training

7:00 – 08:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

8:45 – 10:30 Uhr: Formel 1 – 2. Freies Training

Samstag, 18.11.:

5:15 – 07:00 Uhr: Formel 1 – 3. Freies Training

8:30 – 10:30 Uhr: Formel 1 – Qualifying (Wiederholung um 15:30 Uhr)

10:30 – 11:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Qualifying (Wiederholung um 17:30 Uhr)

Sonntag, 19.11.:

5:30 – 6:55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte (Wiederholung um 13:30 Uhr)

6:55 – 8:45 Uhr: Formel 1 – Rennen (Wiederholung um 14:55 Uhr)

8:45 – 9:30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews (Wiederholung um 16:45 Uhr)

9:30 – 10:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz (Wiederholung um 17:30 Uhr)

10:00 – 10:30 Uhr: Formel 1 – Ted’s Notebook: Las Vegas (Wiederholung um 18:00 Uhr)

Montag, 20.11.:

14.00 – 14.15 Uhr: Highlights auf Sky Sport News

