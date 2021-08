Zuschauer bei den US Open erhalten nur bei Vorweis der Corona-Impfung Einlass.

Das gaben die Organisatoren am Freitag (Ortszeit) bekannt. Die Regelung gilt nicht für Unter-12-Jährige und für die Aktiven, von denen nicht alle geimpft sind. Bisher hatte es bei den US Open geheißen, Ungeimpfte hätten Zutritt, sofern sie Masken tragen. Die Hauptbewerbe beginnen am Montag, ohne österreichische Einzel-Beteiligung. Im Vorjahr waren die US Open ohne Zuschauer gespielt worden.

(APA)

Bild: Imago