via

via Sky Sport Austria

Mit 3.404.252 Zuschauern bei den 64 Spielen in acht Stadien ist die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar die am zweitstärksten besuchte aller Zeiten.

Im Schnitt waren 53.191 Fans pro Partie im Stadion. Der Zuschauerrekord stammt von der WM 1994 in den USA, als im Schnitt 68.991 Fans die Endrundenspiele besuchten. Insgesamt waren es damals 3.587.538.

Die Zuschauerzahlen aller WM-Endrunden seit 1930:

Anmerkung: Die Zahlen sind offizielle Angaben der FIFA

(APA)

Bild: Imago