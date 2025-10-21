Zverev feiert Zittersieg in Wien

Alexander Zverev hat am Dienstag mit Mühe die erste Hürde bei den Tennis-Erste-Bank-Open gemeistert.

Der Weltranglistendritte setzte sich gegen den britischen Qualifikanten Jacob Fearnley erst nach 2:20 Stunden mit 6:4,1:6,7:6(5) durch. Schlechter erging es dem auf Position sieben eingestuften Russen Andrej Rublew, der dem Briten Cameron Norrie mit 2:6,7:6(5),2:6 unterlag. Der Grieche Stefanos Tsitsipas sagte seinen Start aufgrund einer Rückenverletzung kurzfristig ab.

Zverev startete bei dem mit mehr als 2,7 Millionen Euro dotierten ATP500-Hartplatz-Event gegen den Weltranglisten-81. zwar plangemäß, fand im zweiten Satz gegen das Spiel des 24-Jährigen aber kein Mittel. Im Entscheidungsdurchgang erfing sich der Favorit wieder, trotzdem begegneten einander beide Akteure auf Augenhöhe. Bei 5:4 ließ der Deutsche einen Matchball noch aus, im Tiebreak behielt er aber die Nerven und beendete die Partie mit dem vierten Matchball. Damit entschied Zverev auch das vierte Karriere- und Saisonduell mit dem Wien-Debütanten für sich.

(APA)

Beitragsbild: GEPA