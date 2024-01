Zverev führt Deutschland ins United-Cup-Halbfinale

Das Tennisteam Deutschlands hat am Freitag in Sydney das Halbfinale des United Cups komplettiert. Nach einer 0:6,3:6-Niederlage der aus einer Babypause zurückgekehrten Angelique Kerber gegen Maria Sakkari besiegte Alexander Zverev Stefanos Tsitsipas 6:4,6:4. Im entscheidenden Mixed-Doppel setzte sich Zverev mit Laura Siegemund gegen Sakkari/Petros Tsitsipas 6:3,6:3 durch. Gegner im Samstag-Halbfinale ist Australien, Polen spielt gegen Frankreich um den zweiten Finalplatz.

Zverev scheint in Richtung Australian Open auf einem guten Weg. Im vergangenen Jahr hatte er ähnlich wie Dominic Thiem nach langer Verletzungspause beim United Cup alle Spiele verloren und war dann bei den Australian Open in der zweiten Runde ausgeschieden. „Ich habe jetzt schon mehr Spiele in Australien gewonnen als im vergangenen Jahr“, erklärte der Weltranglistensiebente. Stefanos Tsitsipas ist die Nummer sechs, der Hellene liegt im Head-to-Head noch 9:5 voran.

(APA) / Bild: Imago