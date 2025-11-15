Zverev genervt von Becker: „Keine Lust mehr auf seine Kommentare“

Für Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev endete eine durchwachsene Saison mit dem enttäuschenden Aus in der Gruppenphase bei den ATP Finals.

Neben der sportlich – wie Zeverev selbst sagte – „unbefriedigenden Saison“ scheint nun auch das einst intakte Verhältnis zu Tennis-Ikone Boris Becker stark abgekühlt zu sein.

Vorrunden-Aus! Zverev enttäuscht & scheitert an Auger-Aliassime

Becker sieht „mentale Blockade“ bei Zverev

Das wurde am späten Freitagabend überdeutlich. Becker, in der Vergangenheit gar als potenzieller Coach des Hamburgers gehandelt, sah die Gründe für Zverevs schwache Leistung gegen Auger-Aliassime bei Sky nicht in dessen spielerischer Leistungsfähigkeit.

Stattdessen attestierte er ihm unter anderem eine „mentale Blockade“ – Zverev sei gegen Auger-Aliassime „mit dem Druck“ nicht klargekommen, und „mit der Erwartungshaltung“.

Zverev: „Keine Lust mehr auf seine Kommentare“

Zverevs Reaktion auf die Äußerungen von Becker fiel kurz darauf knapp aus. „Ich habe ehrlich gesagt keine Lust mehr auf seine Kommentare“, sagte er angesprochen auf Beckers Einschätzung.

Eine ähnliche Aussage hatte er in Bezug auf kritische Anmerkungen des einstigen Wimbledonsiegers in der Öffentlichkeit bereits im Oktober getätigt.

Die ATP-Finals gehen am Samstag und Sonntag nun ohne den Deutschen über die Bühne. Im ersten Halbfinale am Samstag trifft Favorit Jannis Sinner auf den Australier Alex De Minaur (14:30 Uhr). Später am Abend bekommt es Carlos Alcaraz mit Zverev-Bezwinger Felix Augier-Aliassime zu tun.

Bild: Imago