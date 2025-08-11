Zverev gewinnt Auftakt bei Masters in Cincinnati

Alexander Zverev ist mit einem Erfolg in die Generalprobe für die US Open gestartet. Der Weltranglistendritte aus Hamburg gewann beim ATP-Masters in Cincinnati sein Auftaktmatch gegen den US-Amerikaner Nishesh Basavareddy 6:3, 6:3 und zog in die dritte Runde ein. In der ersten Runde hatte Zverev, der nun auf Brandon Nakashima (USA) trifft, ein Freilos.

Gegen den 20 Jahre alten Basavareddy nutzte Zverev nach 66 Minuten seinen zweiten Matchball zum Sieg. Der 28-Jährige zeigte sich nur wenige Tage nach seinem Halbfinal-Aus beim Masters in Toronto nicht zuletzt beim ersten Aufschlag souverän und entschied mit seinem 12. Ass die Partie.

Zverev mit aufsteigender Form

Nach seinem bitteren Erstrundenaus in Wimbledon und einer anschließenden Turnierpause samt Training auf Mallorca mit Toni Nadal hatte Zverev in Toronto zuletzt aufsteigende Form gezeigt.

Das Turnier in Ohio dient nun als letzte Vorbereitung auf die US Open in New York (ab 24. August), entsprechend sind auch die beiden Topspieler Jannik Sinner und Carlos Alcaraz erstmals seit ihrem Duell im Wimbledon-Finale wieder bei einem Turnier dabei. Sie stehen ebenfalls in der dritten Runde.

(SID)

Beitragsbild: Imago