Zverev gewinnt Wiener Tiebreakturnier mit Finalsieg über Thiem

Der Auftakt zur Tennis-Woche bei den Erste Bank Open in Wien hat am Freitagabend auf dem Court am Heumarkt beim Tiebreak-Turnier Red Bull Bassline einen 5:1,5:0,3:5,5:4-Finalsieg des Deutschen Alexander Zverev gegen Lokalmatador Dominic Thiem gebracht.

Mit dabei im Sechser-Feld der vierten Auflage dieses mit ständiger Musik-Begleitung gespielten Events war mit Jurij Rodionov ein weiterer Österreicher sowie an seinem 26. Geburtstag der Russe Andrej Rublew.

(APA) / Bild: Imago