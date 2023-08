Zverev mit „Superstimmung“ vor US-Open-Auftakt

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev geht die kommenden Aufgaben bei den am Montag beginnenden US Open optimistisch an. Er sei generell in „Superstimmung“, sagte der 26-Jährige während einer Medienrunde in New York am Samstag. „Die letzten paar Wochen, die laufen gut. Ich hoffe, dass ich hier so weitermachen kann“, so Zverev, der am Dienstag zum Auftakt des Hartplatz-Grand-Slams auf den Australier Aleksandar Vukic trifft.

„Um solche großen Turniere zu gewinnen“, führte der Deutsche aus, „brauchst du gute Matches gegen große Spieler – da hat mir Cincinnati sehr geholfen.“ Beim ATP-Turnier vor rund einer Woche hatte Zverev den Russen Daniil Medwedew und somit erstmals nach seiner schweren Knöchelverletzung im Juni 2022 einen Top-10-Spieler geschlagen. Im Halbfinale scheiterte er dann knapp am späteren Turniersieger Novak Djokovic aus Serbien.

Sein Erstrundengegner, der 51. der ATP-Weltrangliste, ist für Zverev ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. „Wir haben noch nie gegeneinander gespielt, aber der hat jetzt auf Hartplatz ganz gut gespielt“, sagte er. „Deswegen gehe ich mal davon aus, dass er in guter Form ist.“

(SID) / Bild: Imago