VIDEO: Wutanfall & Angriff auf Schiri! Zverev fliegt aus Turnier in Acapulco

Alexander Zverev hat nach seiner Doppel-Niederlage beim ATP-Turnier in Acapulco die Fassung verloren und seine Wut am Schiedsrichterstuhl ausgelassen. Der Deutsche wurde vom Turnier ausgeschlossen.

Nach dem 1:2 (2:6, 6:4, 6:10) an der Seite von Marcelo Melo (Brasilien) gegen Lloyd Glasspool/Harri Heliövaara (Großbritannien/Finnland) ließ der 24-Jährige seinem Frust freien Lauf und wurde nun vom Turnier ausgeschlossen.

Zverev schreit Schiedsrichter an

Zverev schrie den Schiedsrichter nach dem Erstrundenmatch lautstark an („You fucking idiot“ – du verdammter Idiot) und schlug immer wieder kräftig mit seinem Schläger an dessen Stuhl, nur knapp an den Füßen vorbei.

Anschließend gab die ATP bekannt, dass Zverev vom Turnier ausgeschlossen wurde. „Wegen unsportlichen Verhaltens am Ende seines Doppelspiels am Dienstagabend ist Alexander Zverev aus dem Turnier in Acapulco ausgeschieden“, heißt es in einem Statement der ATP.

Tags zuvor hatte die deutsche Nummer eins in einer historischen Nachtschicht am Dienstag kurz vor 5 Uhr Ortszeit den US-Amerikaner Jenson Brooksby mit 3:6, 7:6 (12:10) im Einzel besiegt. So spät war noch kein Match auf Tourlevel zu Ende gegangen.

Dieser Ballwechsel ist der Grund für Zverevs Ausraster

