Zverev verpasst Viertelfinale – Nadal zum 14. Mal unter den letzten Acht

via Sky Sport Austria

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat das Viertelfinale der Australian Open überraschend verpasst. Der 24-Jährige blieb bei der 3:6, 6:7 (5:7), 3:6-Niederlage im Achtelfinalduell gegen den Kanadier Denis Shapovalov klar unter seinen Möglichkeiten und hat weiter eine schwache Bilanz gegen Spitzenspieler bei Grand-Slam-Turnieren. Der Deutsche hat nur eins der vergangenen acht Matches gegen Profis der Top 20 gewonnen.

Für Zverev ist die Niederlage ein deutlicher Rückschlag. Nach Gold in Tokio und dem Sieg bei den ATP Finals in Turin wollte er in Melbourne die nächsten Meilensteine seiner Karriere erreichen – den ersten Triumph bei einem Major und die Nummer eins der Weltrangliste, beides war durch die Abwesenheit von Novak Djokovic greifbar. Statt Zverev spielt nun aber Shapovalov gegen den 20-maligen Grand-Slam-Champion Rafael Nadal um den Einzug ins Halbfinale.

Bei Zverev lief gegen den an Position 14 gesetzten Shapovalov kaum etwas zusammen. Der Weltranglistendritte agierte zu passiv und fehlerbehaftet, um den Linkshänder in Gefahr zu bringen.

Nadal zum 14. Mal im Viertelfinale

Rafael Nadal steht nach einem harten Stück Arbeit zum 14. Mal im Viertelfinale der Australian Open. Der Tennis-Topstar aus Spanien setzte sich am Sonntag 7:6 (16:14), 6:2, 6:2 gegen den ungesetzten Franzosen Adrian Mannarino durch. Nun wartet auf Nadal ein Duell mit dem Kanadier Denis Shapovalov.

Vor allem im 81 Minuten langen ersten Satz des Achtelfinals gegen Mannarino musste der 35-Jährige richtig schwer schuften, im Tiebreak ging es hin und her mit dem besseren Ende für Nadal. Anschließend dominierte der Sandplatzkönig die 2:40 Stunden lange Partie.

Nadal, Turniersieger von 2009, kann in Melbourne in Abwesenheit von Novak Djokovic (ausgewiesen) und Roger Federer (verletzt) Geschichte schreiben. Mit einem Turniersieg würde er sich zum alleinigen Grand-Slam-Rekordchampion krönen. Aktuell stehen alle drei Topspieler bei 20 Grand-Slam-Titeln.

