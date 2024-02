Zwangspause für Atletico-Star Morata

Atletico Madrid muss in den kommenden Wochen auf Topstürmer Alvaro Morata verzichten.

Der 31-Jährige erlitt am Sonntag bei der 0:1-Niederlage beim FC Sevilla eine Knochenprellung und Verstauchung des Innenbandes im rechten Knie, wie eine MRT-Untersuchung am Montag ergab. Wie lange der Spanier ausfällt, verlautete der Club nicht.

Morata war in dieser Saison mit 13 Toren in 22 Ligaspielen und fünf Treffern in sechs Champions-League-Partien herausragend im Atletico-Dress.

(APA) / Bild: Imago