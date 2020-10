Zwangspause für Burgstaller: Stürmer muss operiert werden

via

via Sky Sport Austria

Der deutsche Fußball-Zweitligist FC St. Pauli muss vorerst auf Stürmer Guido Burgstaller verzichten. Der Ex-ÖFB-Teamstürmer klagte nach dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg (2:2) am Montagabend über Beschwerden. Im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf wurde eine innere Blessur diagnostiziert, Burgstaller muss operiert werden.

“Vermutlich kam es bei einem Zweikampf zu einer Gefäßverletzung im Bauchraum”, teile der Club am Mittwoch mit. Der kürzlich von Schalke gewechselte Burgstaller hatte am Montag erstmals von Beginn an gespielt.

(APA)

Beitarsgbild: Getty Images