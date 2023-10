Zwangspause für David Schnegg

Sturm Graz muss im Europa-League-Spiel bei Rakow Czestochowa ohne Außenverteidiger David Schnegg auskommen (am Donnerstag ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass). Der Linksverteidiger zog sich bei der Generalprobe gegen die WSG Tirol (1:0) am Wochenende einen Innenbandeinriss im Knie zu.

Auf links wird dann wohl Amadou Dante verteidigen, wie beim Europa-League-Auftakt gegen Sporting Lissabon.

Ansonsten reist Sturm in Bestbesetzung nach Polen. Auch Manprit Sarkaria ist mit an Board. Der ÖFB-Teamspieler ist laut Eigenbeschreibung „voll fit“, und dürfte nach seinem Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel wieder an der Seite von Szymon Włodarczyk stürmen. Włodarczyk will nach einem torlosen September das Schaufenster in der Heimat nutzen. Gegen Raków hat der 20-Jährige noch nicht getroffen.

(Red., APA) / Bild: GEPA