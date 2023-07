Der SK Rapid Wien muss einige Wochen auf Ante Bajic verzichten.

Der 27-jährige Flügelspieler erlitt am Sonntag beim 7:0-Sieg in der ersten ÖFB-Cup-Runde gegen Donaufeld eine „nicht allzu erhebliche Bandverletzung am Sprunggelenk, die glücklicherweise keine Operation erfordert“. Dies teilten die Hütteldorfer am Dienstag via Presseaussendung mit.

(APA)

Beitragsbild: GEPA