50-Millionen-Missverständnisse: Chelsea-Duo vor dem Absprung

Der FC Chelsea plant seine Zukunft ohne die beiden Offensivspieler Raheem Sterling und Joao Felix. Das berichtet Transfer-Insider Fabrizio Romano.

Beide Spieler stehen nicht im Kader der Blues für die Klub-WM und können die Londoner verlassen. Sterling war in der vergangenen Saison an den FC Arsenal verliehen, konnte aber auch dort nicht überzeugen. In 17 Premier League-Spielen gelang ihm kein einziger Treffer.

Ähnlich verlief die Leihe von Felix an AC Milan, der Portugiese hat auch bei den Rossoneri keine Zukunft. Eindeutiges Indiz für den bevorstehenden Abschied: Bei den Blues hat man Felix‘ Trikotnummer 14 bereits an Neuverpflichtung Dario Essugo vergeben.

Beide Spieler kosteten über 50 Millionen Euro

Sterling war vor drei Jahren für umgerechnet 56 Millionen Euro von Manchester City an die Stamford Bridge gewechselt, konnte die Erwartungen aber nur selten erfüllen.

Auch Felix ließ sich Chelsea vor einem Jahr über 50 Millionen Euro kosten, im Winter wurde der 25-Jährige aufgrund mangelnder Einsatzchancen nach Mailand verliehen.

