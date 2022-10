Zwei Assists gegen St. Louis: Rossi erhöht Punktekonto in Preseason

Marco Rossi hat in der Vorbereitung für die nordamerikanische Eishockey-Liga NHL sein Punktekonto auf sechs erhöht.

Im vierten Test seiner Minnesota Wild am Dienstag gegen die St. Louis Blues leistete der 21-jährige Vorarlberger zwei Assists, die die 2:4-Heimniederlage der Wild aber nicht verhindern konnten. Gesamt hält Rossi in der „Preseason“ bei einem Tor und fünf Assists. Minnesota startet am 13. Oktober mit einem Heimspiel gegen die New York Rangers in die neue Saison.

Davor sind noch Heim-Testspiele gegen die Chicago Blackhawks (6.10.) und die Dallas Stars (8.10.) angesetzt.

(APA).

Beitragsbild: Imago.