Zwei Assists von Kasper bei Niederlage von Detroit

Marco Kasper hat in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL ein starkes Wochenende mit drei Scorerpunkten in zwei Spielen absolviert.

Bei der 4:5-Heimniederlage nach Verlängerung gegen die Vancouver Canucks am Sonntag bereitete der 20-jährige Kärntner zwei Treffer vor. Nach 20 Saisonspielen hält der Center, der schon am Freitag ein Tor vorbereitet hatte, bei zwei Toren und fünf Assists.

Detroit ging durch die Kasper-Linie in Führung. Nach Vorarbeit des Klagenfurters, der eine starke Leistung zeigte, und Pass von Erik Gustafsson traf Jonatan Berggren (14.). In der 45. Minute startete Kasper einen Angriff, den Tarasenko zum 4:3 abschloss (45.). Erik Brännström (57.) schoss die Partie aber in die Verlängerung, in der Jake DeBrusk mit seinem dritten Treffer die Partie entschied.

(APA) Foto: Imago