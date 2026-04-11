Zwei Bälle im Spiel: Kurioser Elfmeterpfiff sorgt für Verwunderung

Kuriose Szenen gegen Ende der ersten Hälfte bei Blau-Weiß Linz gegen WSG Tirol: Die Gastgeber bekamen binnen weniger Minuten gleich zwei Elfmeter zugesprochen.

Zuerst kam es in der 37. Minute im Strafraum der Gäste zu einem Kontakt zwischen Jamie Lawrence und Ronivaldo. Schiedsrichter Arnes Talic zeigte zuerst nicht auf den Punkt. Nach einem langen VAR-Check kam es schließlich zum On-Field-Review. Der Unparteiische entschied letztlich auf Elfmeter. Shon Weissman (41.) ließ sich nicht beirren und sorgte für die Führung von Blau-Weiß Linz.

„Hier auf Elfmeter zu entscheiden ist für mich okay, aber es ist eine 50:50-Entscheidung“, meinte Sky-Experte Andreas Herzog im Studio. Der VAR-Check dauerte insgesamt etwa vier Minuten.

Lawrence gegen Ronivaldo: Die Szene im Video

Kurioser Elfmeter für Blau-Weiß Linz

Wenig später standen Schiedsrichter Talic und der VAR erneut im Mittelpunkt: Nach einem Einwurf waren plötzlich zwei Bälle im Spiel, Benjamin Böckle von der WSG Tirol spielte den zweiten Ball bewusst in den Strafraum. Nach einem On-Field-Review entschied der Unparteiische auf Elfmeter.

Zunächst sorgte das für Verwunderung. „Das habe ich so noch nie gesehen“, sagte Herzog. Laut Regelwerk handelt es sich hierbei um eine Unsportlichkeit, die den Elfmeter rechtfertigt.

Unsportlichkeit von Böckle! Noch ein Elfmeter für Blau-Weiß Linz

Ronivaldo (45.+5) verwandelte den fälligen Strafstoß souverän.