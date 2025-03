Zwei Comebacks beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto

Anna Gandler geht beim Biathlon-Weltcup in Nove Mesto in dieser Woche wieder an den Start.

Die WM war für die Tirolerin vor zwei Wochen krankheitsbedingt früher als vorgesehen zu Ende gegangen. Sie wird bei den Bewerben in Tschechien laut Angaben des ÖSV vom Dienstag nun ebenso dabei sein wie Felix Leitner, der aufgrund eines grippalen Infekts ebenfalls eine längere Wettkampfpause eingelegt hat. Junioren-Weltmeisterin Anna Andexer wird im Weltcup hingegen pausieren.

In Nove Mesto sind ab Donnerstag Konkurrenzen im Sprint, in der Verfolgung und Staffel-Rennen angesetzt.

(APA) / Artikelbild: GEPA