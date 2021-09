Zwei Debütanten: Das ist der ÖFB-U21-Kader für das Norwegen-Match

Österreichs Fußball-U21-Nationalteam gastiert am Freitag in der EM-Qualifikation in Drammen bei Norwegen (18.00 Uhr). Die Truppe von Coach Werner Gregoritsch befindet sich seit Mittwoch vor Ort, alle Spieler sind einsatzbereit. “Ich gehe mit einem sehr guten Gefühl in das Spiel. Wir haben eine sehr gute Mannschaft mit sehr viel Qualität. Zudem haben wir in allen Mannschaftsteilen gute Einzelspieler”, sagte der steirische Trainer.

Es sei ein sehr wichtiges Spiel, die Norweger seien die Unbekannte in der Gruppe, so Gregoritsch. “Sie haben bisher noch kein Match in dieser Zusammensetzung bestritten. Wir müssen diese Energie, diesen Willen und diese Spielfreude, die meine Mannschaft bisher ausgezeichnet hat, erneut abrufen, um hier erfolgreich zu sein.” Mit Marlon Mustapha (Admira) und David Affengruber (Sturm Graz) stehen zwei Neulinge im Aufgebot.

Affengruber warnte vor dem kommenden Gegner: “Norwegen ist sicher ein Gegner, der uns wehtun kann, den wir ernst nehmen müssen. Wir müssen an unser absolutes Limit gehen, um hier die drei Punkte mitnehmen zu können.” Die ÖFB-Talente sind im Juni mit einem 2:0-Heimsieg in die Qualifikation für die EM 2023 gestartet. Nach dem Spiel in Norwegen geht es am Dienstag (18:00 Uhr, live ORF Sport +) in Ried gegen Aserbaidschan.

Die Gruppensieger und der beste Zweite lösen das EM-Ticket. Die übrigen Gruppenzweiten ermitteln in Play-off-Duellen die restlichen EURO-Teilnehmer.

Österreichs U21-Kader für die Spiele gegen Norwegen und Aserbaidschan

Tor: Lukas Gütlbauer (FAC), Niklas (Rapid), Belmin Jenciragic (Admira)

Abwehr: David Affengruber, Niklas Geyrhofer (beide Sturm), Emanuel Aiwu, Jonas Auer, Leo Greiml, Lukas Sulzbacher (alle Rapid), Flavius Daniliuc (Nizza), Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

Mittelfeld: Thierno Ballo, Lion Schuster (Rapid), Vesel Demaku (Austria Wien), Alexander Prass (Sturm), Romano Schmid (Werder Bremen), Nicolas Seiwald (Salzburg), Matthäus Taferner (WAC), Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld)

Sturm: Junior Adamu (Salzburg), Tobias Anselm (WSG Tirol), Luca Kronberger, Suliman-Marlon Mustapha (beide Admira)

(APA)

Bild: GEPA