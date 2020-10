Zwei Debütanten: Das ist die ÖFB-Startelf gegen Griechenland

via

via Sky Sport Austria

Vor den Nations-League-Spielen in Nordirland und Rumänien absolviert das österreichische Nationalteam am Mittwochabend in Klagenfurt ein Testspiel gegen Griechenland. Diese Elf schickt ÖFB-Teamchef Franco Foda auf den Platz:

Mit Raphael Holzhauser (Beerschot) und Marco Friedl (Werder Bremen) gibt es zwei Debütanten. Julian Baumgartlinger (Bayer Leverkusen) führt die ÖFB-Elf als Kapitän aufs Feld.

Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart), der ebenfalls als Debütant eingeplant war, sitzt wegen leichter Muskelbeschwerden nur auf der Bank, an seiner Stelle stürmt Adrian Grbic (Lorient).

Griechenland-Startelf mit Rapid-Stürmer Taxiarchis Fountas:

Artikelbild: GEPA