Zwei Debütanten: DFB fällt Torwart-Entscheidung

Nach dem Ausfall von Marc-Andre ter Stegen hatte Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann angekündigt, sowohl Alexander Nübel als auch Oliver Baumann jeweils ein Spiel in der Nations League geben zu wollen. Nun steht fest, wer bei der ersten Partie im Tor stehen wird.

DFB-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat eine Torwart-Entscheidung getroffen. Nach Sky-Informationen wird Alexander Nübel am Freitag in der Nations League gegen Bosnien-Herzegowina im DFB-Tor stehen.

Dazu passt, dass Nübel bei der Abschluss-Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Spiel in Bosnien neben Nagelsmann Platz nehmen wird, wie der DFB am Mittwochnachmittag bekannt gab.

Baumann hütet Tor gegen die Niederlande

Oliver Baumann wird dagegen nach Sky-Infos im zweiten Duell am Montag gegen die Niederlande das DFB-Tor hüten. Nagelsmann hat sich für eine faire Arbeitsaufteilung entschieden.

