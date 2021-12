Zwei Drittel der Sky-User glauben an Salzburger Achtelfinal-Einzug

via

via Sky Sport Austria

Der FC Red Bull Salzburg bestreitet am heutigen Mittwoch (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) eines der wichtigsten Spiele der Vereinsgeschichte. Die „Bullen“ kämpfen am letzten Champions-League-Spieltag gegen den FC Sevilla um den Achtelfinal-Einzug.

Wir haben die Sky-User befragt, ob sie an den Aufstieg der Salzburger glauben. 64% sind der Ansicht, dass die Truppe von Coach Matthias Jaissle in die KO-Phase der Königklasse einziehen. Die anderen 36% sind nicht so optimistisch und glauben, dass Salzburg vorzeitig ausscheiden wird.

Bild: GEPA