Zwei Elfertore: Real siegt gegen Sociedad

Die Stürmerstars Vinicus Junior und Kylian Mbappe haben Real Madrid vom Elferpunkt zu einem hart erkämpften 2:0-Sieg bei Real Sociedad geschossen.

Der Brasilianer und der Franzose waren am Samstagabend in der 58. bzw. 75. Minute jeweils per Strafstoß erfolgreich. Real Sociedad traf in einer unterhaltsamen Partie hingegen dreimal nur Metall. Die ohne den verletzten David Alaba spielenden Madrilenen schrieben damit den dritten Saisonsieg bei zwei Remis an.

Der Rückstand auf Tabellenführer Barcelona beträgt einen Zähler, die noch makellosen Katalanen sind am Sonntag bei Girona im Einsatz.

