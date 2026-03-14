Zwei Elfmeter! Ried gewinnt Qualigruppen-Auftakt gegen WSG Tirol

Die SV Ried startet mit einem Heimsieg gegen WSG Tirol in die Qualifikationsgruppe. Das Team von Maximilian Senft setzt sich mit 2:1 durch.

Für das Führungstor sorgt ausgerechnet Kingstone Mutandwa, der zuletzt am 29.11.2025 gegen den WAC erfolgreich war. Der Stürmer der Oberösterreicher verwandelt in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen Handelfmeter eiskalt. Der zwischenzeitliche Ausgleich von Ademola Ola-Adebomi (81.) ist zu wenig. Nur vier Minuten später sorgt Philipp Pomer (85.) erneut vom Punkt für den Endstand.

Alle Tore:

1:0 Kingstone Mutandwa ( 45. +6/E)



1:1 Ademola Ola-Adebomi (81.)

folgt in Kürze!

2:1 Philipp Pomer (85./E)

folgt in Kürze!

(Red.)

Bild: GEPA