Zwei Gastspieler im Training von Austria Klagenfurt

Austria Klagenfurt begrüßt zwei Trainingsgäste aus Deutschland: Von Kooperationsverein Viktoria Berlin nehmen am Donnerstag und Freitag Mittelfeldspieler Iba May und Verteidiger Mladen Cvjetinovic am Training der Kärntner teil.

Der 19-jährige Bosnier Cvjetinovic war in der laufenden Saison Stammkraft bei Viktoria Berlin und absolvierte 28 Einsätze. May unterschrieb Anfang Jänner nach einem halben Jahr Vereinslosigkeit einen Vertrag bis Saisonende bei der Viktoria und konnte sich auf Anhieb im zentralen Mittelfeld als Stammspieler etablieren.

Bei beiden Akteuren läuft im Sommer der Vertrag beim deutschen Viertligisten aus – möglicherweise können sich beide in den Trainingseinheiten bei der Austria für eine Verpflichtung empfehlen.

