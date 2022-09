Zwei geplatzte Wechsel: Transfer-Panne um Marseille-Profi Dieng

via

Bamba Dieng wird diesen Deadline Day sicherlich nie wieder vergessen. Der Angreifer von Olympique Marseille stand unmittelbar vor einem Wechsel in die Premier League zu Leeds United. Die Modalitäten waren bereits ausgehandelt, sogar der Flieger stand schon bereit.

Doch dann folgte eine kuriose Wende: Plötzlich schaltete sich OGC Nizza in den Deal ein und gab ein Angebot für den Angreifer ab. Dieng entschied sich um und reiste nach Nizza, um dort den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren. Der 22-Jährige fiel jedoch durch, der Transfer platzte. Auch ein Leeds-Wechsel war vom Tisch.

Wie es für Dieng nun weitergeht, ist unklar. In den Planungen von OM-Trainer Igor Tudor spielte er eigentlich schon gar keine Rolle mehr. Nach Informationen von The Athletic gibt es für den Angreifer einen letzten Ausweg: Demnach dürfen Ligue-1-Klubs einen Spieler außerhalb der Transferperiode verpflichten, solange dieser auch aktiv in Frankreich unterwegs ist.

Nach fünf Leihen: Batshuayi verlässt Chelsea endültig

Der FC Chelsea hat sich nach fünf Leihgeschäften endgültig vom früheren Dortmunder Stürmer Michy Batshuayi getrennt. Der belgische Fußball-Nationalspieler wechselt fest zu Fenerbahce in die türkische Süper Lig. Zuvor war der 28-Jährige an Feners Istanbuler Stadtrivalen Besiktas ausgeliehen gewesen. Bei Chelsea-Teammanager Thomas Tuchel spielte er keine Rolle.

Batshuayi hatte von Januar bis Juni 2018 auf Leihbasis für den BVB gespielt und in zehn Bundesliga-Spielen sieben Tore erzielt. Chelsea, das den Angreifer 2016 für 39 Millionen Euro von Olympique Marseille geholt hatte, verlieh ihn der Folge auch an den FC Valencia, Crystal Palace (zweimal) und Besiktas.

