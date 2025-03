Zwei Hundertstel fehlen: Kriechmayr verpasst Podest bei Paris-Sieg in Kvitfjell

Kvitfjell-König Dominik Paris hat am „weißen Berg“ seinen nächsten Sieg gefeiert und Dominator Marco Odermatt die Show gestohlen. Der Südtiroler sicherte sich im Super-G seinen sechsten Erfolg auf dem „Olympiabakken“ in Norwegen, wo er am Freitag bereits die erste von zwei Abfahrten gewonnen hatte.

Hinter Paris kamen James Crawford aus Kanada (+0,38) und dem Slowenen Miha Hrobat (0,47).

Vincent Kriechmayr wurde mit 0,49 Sekunden Rückstand und nur 0,02 Sekunden auf das Podium Fünfter. Dazwischen reihte sich noch Marco Odermatt als Vierter mit 0,48 Sekunden Rückstand ein. Der Schweizer stand durch das Auslassen von Sturz-Opfer Casse bereits vor Start des Super-G als Sieger der kleinen Kugel fest.

Stefan Eichberger schaffte es als Neunter noch in die Top 10, Lukas Feuerstein wurde 14., Raphael Haaser belegte Rang 16.

Mehr Informationen in Kürze!

(APA)/Bild: GEPA