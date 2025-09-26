Zwei Jahre nach Herzstillstand: Dost erklärt Karriereende

Der frühere Bundesliga-Stürmer Bas Dost hat zwei Jahre nach seinem Herzstillstand auf dem Platz alle Comeback-Versuche aufgegeben und seine Karriere beendet. „Ich will nicht mit meinem Leben spielen. Ich habe zwei Wochen darüber nachgedacht und dann die Entscheidung getroffen“, sagte der 36-Jährige in einer Reportage im Algemeen Dagblad.

Am 29. Oktober 2023 war Dost, der in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg und Eintracht Frankfurt gespielt hatte, als Profi des NEC Nijmegen im Duell bei AZ Alkmaar zusammengebrochen. Für die Geschichte traf der frühere niederländische Nationalspieler nun erstmals seine Retter. „Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie dankbar ich ihnen bin“, sagte er. „Ohne sie wäre ich nicht mehr da. Vielen Dank, dass sie mein Leben gerettet haben.“

Dost war auf dem Rasen wiederbelebt worden. Aufzuwachen und gesagt zu bekommen, dass sein Herz stehen geblieben sei, war „ein Schock“, berichtete er. „So möchte man nicht mit dem Fußball aufhören. Das möchte man selbst entscheiden. Es ist bedauerlich, dass ich das nicht tun konnte.“ Seine Herzmuskelentzündung habe sich über eineinhalb Jahre gezogen, in denen er nicht mal mit seinem Sohn im Garten fangen spielen konnte – zu gefährlich. „Es war schrecklich“, sagte Dost.

Danach bemühte er sich anfangs, wieder einigermaßen fußballfit zu werden, bis er die Nachricht bekam, es sei wieder „etwas festgestellt“ worden. Da habe er beschlossen: „Das will ich nicht.“ Inzwischen hat Dost ein Unternehmen gegründet, das in Start-ups investiert und Ferienwohnungen in Spanien vermietet. Er kann sich auch vorstellen, wieder im Fußball zu arbeiten.

