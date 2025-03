Zwei Kasper-Tore bei Detroit-Kantersieg gegen Buffalo

Dank starker Leistungen von Marco Kasper und Patrick Kane haben die Detroit Red Wings in der NHL eine sechs Spiele dauernde Niederlagenserie fulminant beendet. Kasper steuerte am Mittwoch (Ortszeit) beim 7:3-Sieg gegen die Buffalo Sabres zwei Tore und einen Assist bei, Kane verbuchte zwei Tore und drei Assists. Für den Kärntner Eishockey-Profi war es das zweite Mal in seiner NHL-Karriere mit dieser Ausbeute.

Unter den Rookies, die ihr erstes volles Jahr in der NHL bestreiten, liegt Kasper mit seinen 12 Saisontreffern an der geteilten dritten Stelle. Mehr Tore haben mit jeweils 20 nur Macklin Celebrini (San Jose Sharks) und Matwej Mitschkow (Philadelphia Flyers) erzielt.

Im ersten Drittel lenkte Kasper zunächst einen Schuss von Simon Edvinsson zum 1:1-Ausgleich ins Tor ab, nachdem Buffalo in der Halle der Red Wings in Führung gegangen war. Im Schlussdrittel verwertete er zwischen den Bully-Kreisen ein scharfes Zuspiel von Alex DeBrincat zum 6:3. Der ÖEHV-Nationalspieler kam auf insgesamt 15:25 Minuten Eiszeit.

(APA)/Beitragsbild: Imago