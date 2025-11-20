Millionen-Ablöse? Verhandlungen um Schicker laufen

Der VfL Wolfsburg möchte TSG-Sportgeschäftsführer Andreas Schicker in die Autostadt locken.

Ex-Sturm-Geschäftsführer soll den freigestellten Sportdirektor Sebastian Schindzielorz beerben.

Blitz-Wechsel möglich! Was macht Schicker?

Nach Sky-Sport-Informationen gibt es noch keine Einigung und diese wird auch nicht bis Freitagabend erwartet. Die Verhandlungen zwischen Wolfsburg und Hoffenheim laufen und es wurden konkrete Zahlen ausgetauscht. Die TSG fordert bis zu zwei Millionen Euro.

Hoffenheim rüstet sich für Nachfolge

Die Verhandlungen führen Dietmar Hopp und die Wolfsburger Aufsichtsratsvorsitzenden Sebastian Rudolph und Hans Dieter Pötsch. Sollte Schickers Wechsel zum VfL steigen, zählt Jonas Boldt zu den Kandidaten, mit denen sich Hoffenheim konkret beschäftigt.

