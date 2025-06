Zwei Namen! Das sind Bayerns Flügel-Favoriten

So stehen Bradley Barcola und Nico Williams im Fokus der Bayern. Der deutsche Rekordmeister checkt weiterhin verschiedene Profile. Die Verantwortlichen brauchen allerdings Zeit, weil konkrete Angebote von Entscheidungen bei Sane und Coman abhängen. Intern geht es aber voran.

Barcola ist aktuell der Wunschkandidat der Bayern bei der Suche nach einem hochkarätigen Linksaußen. Ein Transfer ist schwer zu realisieren, aber Bayern prüft einen möglichen Wechsel des 22-jährigen Franzosen.

Flügel-Suche bei Bayern – Das sind die Favoriten

Paris Saint-Germain fordert eine hohe Ablöse. Der pfeilschnelle und technisch versierte Nationalspieler Frankreichs lieferte in der abgelaufenen Saison starke Zahlen.

Barcola kam in insgesamt 58 Pflichtspielen für PSG auf 21 Tore und 19 Vorlagen und hatte damit großen Anteil am fabelhaften Triple der Pariser bestehend aus Meisterschaft in der Ligue 1, Gewinn der Coupe de France und Triumph in der Champions League.

Williams hat hohe Gehaltsforderungen

Sollte ein Barcola-Transfer nicht zustande kommen, gilt Williams derzeit als Top-Alternative. Die Bayern haben in den letzten Tagen die Gespräche rund um Williams intensiviert. Es gab Treffen und Gespräche.

Ein Vorteil: Er besitzt eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 60 Millionen Euro. Der Nachteil: sehr hohe Gehaltsforderungen – aktuell verdient Williams bei Athletic Bilbao zwischen sieben und acht Millionen Euro netto pro Jahr. Williams kann sich einen Wechsel zu den Bayern sehr gut vorstellen – daher gab es zuletzt neue Entwicklungen.

Der in der spanischen Nationalmannschaft kongeniale Flügelpartner von Barca-Supertalent Lamine Yamal hat in Bilbao, wo er sämtliche Jugendmannschaften bis hin zu den Profis durchlaufen hatte, noch einen Vertrag bis 2027.