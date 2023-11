Zwei Neulinge im ÖFB-Kader: Rangnick begründet Einberufung von Lawal & Entrup

Mit Tormann Tobias Lawal vom LASK und Stürmer Maximilian Entrup vom TSV Hartberg stehen zwei Debütanten im Kader von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick für die beiden Länderspiele gegen Estland und Deutschland. In einer Pressekonferenz begründet Rangnick die Einberufungen.

Mit dem 23-jährigen Goalie machte Rangnick bereits beim Perspektivlehrgang vor einem Jahr in Pula Bekanntschaft. „Wir haben damals schon gesehen, dass er ein Tormann mit guter Perspektive ist. „Tobias Lawal macht seine Sache beim LASK gut – sowohl in der Liga, als auch in der Europa League. Er ist ein Tormann mit einer großen Perspektive. Wir wollen ihm die Chance geben, sich zu zeigen“, sagte Teamchef Ralf Rangnick.

Dafür war für Rapid-Schlussmann Hedl diesmal kein Platz. „Ich habe mit ihm gesprochen und ihm klar gesagt, dass es keine Entscheidung gegen ihn ist, sondern dass wir uns Tobias anschauen wollen, um eine gute Entscheidungsgrundlage zu haben, wer mit zur EM fährt“, sagte Rangnick.

Auch der 27-jährige Hartberg-Profi Entrup kann sich ab kommender Woche empfehlen. „Er hat zuletzt richtig aufgezeigt und ist ein Stürmer-Typ, wie wir ihn sonst nicht im Kader haben. Er kommt viel über Sprints in die Tiefe, gerade bei unserer Spielweise kann uns das richtig zugute kommen“, sagte Rangnick über den Führenden der Bundesliga-Torschützenliste. Der 65-Jährige informierte Entrup persönlich in einem 15-minütigem Telefonat über die Einberufung. „Er ist ein richtig guter Typ. Ich freue mich, ihn kennenzulernen.“

Mit David Alaba, Marko Arnautovic, Stefan Posch und Phillipp Mwene kehren Leistungsträger zurück in den Kader. „Wir haben viele Spieler wieder zur Verfügung“, weiß auch Rangnick.

Bild: GEPA