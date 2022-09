Zwei Neuzugänge beim WAC

Der Wolfsberger AC hat sich an der Transfer-Deadline nochmal doppelt verstärkt.

Mit Maurice Malone wurde ein Stürmer vom FC Augsburg ausgeliehen. Der Deal mit dem 22-jährigen Deutschen wurde noch am Mittwochabend vollendet. Der zweite Neuzugang heißt Kevin Bukusu. Der 21-jährige Deutsch-Angolaner war zuletzt vereinslos und soll die Defensive der Lavanttaler stabilisieren.

Maurice Malone stammt aus der Jugend des FC Augsburg und war in den letzten beiden Spielzeiten an Wehen Wiesbaden bzw. den 1. FC Heidenheim verliehen. Für Augsburg kam der ehemalige U19-Nationalspieler zu zwei Kurzeinsätzen im DFB-Pokal, in der 2. Bundesliga bringt es Malone auf zwei Tore in 20 Spielen.

Bukusu wurde bei Bayer Leverkusen ausgebildet und schloss sich im Sommer 2020 NEC Nijmegen an. Die Saison 2021/22 verbrachte der Innenverteidiger bei Helmond Sport in der zweiten niederländischen Liga und kam auf 13 Einsätze. Seit Saisonbeginn war Bukusu vereinslos.

(Red.)

Bild: GEPA