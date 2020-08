Zwei ÖFB-Stars im Champions-League-“Team der Saison”

Die beiden österreichischen Fußball-Teamspieler David Alaba und Marcel Sabitzer sind von den Experten der UEFA in das offizielle “Team der Saison” der Champions League 2019/20 gewählt worden. Alaba hat mit Bayern München die Königsklasse gewonnen, Sabitzer hat mit RB Leipzig das Halbfinale erreicht.

Die Technischen Beobachter der UEFA erstellten ein 23-Mann-Team, in dem die Bayern mit neun Mann am meisten vertreten sind.

The UEFA Technical Observers have named their #UCL Squad of the Season 🙌

➡️ Who would be the first name on your teamsheet?

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 28, 2020